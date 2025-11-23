Ричмонд
В Венесуэле обвинили США в попытке вернуть контроль над Карибским морем

КАРАКАС, 23 ноя — РИА Новости. США за счет операции в Карибском море стремятся восстановить контроль над его акваторией на фоне возросшего военно-морского потенциала Китая и России и их активной торговой деятельности в Латинской Америке, сообщил РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и член Комиссии по вопросам безопасности и обороны Национальной Ассамблеи этой страны Хуан Ромеро.

«США пытаются вернуть себе контроль над Карибским морем. Дело в том, что Китай и Россия обладают большей военно-морской мощью, а их торговая деятельность в Латинской Америке вытеснила США с позиции доминирующей страны в морской торговле», — заявил собеседник агентства.

При этом, Ромеро отметил, что действия администрации президента США, похожие на пиратские практики 16 и 17 столетий, являются формой геополитического вмешательства в дела других стран под предлогом борьбы с наркотрафиком.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

