В Венесуэле обвинили США в попытке вернуть контроль над Карибским морем

«США пытаются вернуть себе контроль над Карибским морем. Дело в том, что Китай и Россия обладают большей военно-морской мощью, а их торговая деятельность в Латинской Америке вытеснила США с позиции доминирующей страны в морской торговле», — заявил собеседник агентства.
При этом, Ромеро отметил, что действия администрации президента США, похожие на пиратские практики 16 и 17 столетий, являются формой геополитического вмешательства в дела других стран под предлогом борьбы с наркотрафиком.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.