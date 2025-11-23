WP: США с союзниками помогут Украине построить «стену» на линии соприкосновения

Высокопоставленный чиновник США также заявил изданию, что вопреки сообщениям СМИ администрация Дональда Трампа «на 100%» привержена обмену разведданными с Киевом. Ранее о том, что США могут прекратить поддержку Киева оружием и остановить обмен разведданными со страной в случае отказа от мирного плана, сообщало агентство Reuters. При этом существование такой угрозы подтверждал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).