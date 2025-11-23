Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США с союзниками помогут Украине построить «стену» на линии соприкосновения

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США со своими союзниками готовы помочь Украине построить высокотехнологичную «стену безопасности» на линии соприкосновения на востоке страны в случае мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник: AP 2024

Издание не приводит подробностей, указывая лишь, что при возведении «стены» будут использовать продвинутые технологии.

Высокопоставленный чиновник США также заявил изданию, что вопреки сообщениям СМИ администрация Дональда Трампа «на 100%» привержена обмену разведданными с Киевом. Ранее о том, что США могут прекратить поддержку Киева оружием и остановить обмен разведданными со страной в случае отказа от мирного плана, сообщало агентство Reuters. При этом существование такой угрозы подтверждал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше