Reuters: США и Украина согласуют в Женеве последние детали плана урегулирования

«Мы надеемся согласовать последние детали… чтобы составить проект соглашения, выгодный для них (Украины)», — сказал он. В то же время собеседник агентства подчеркнул, что до встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского окончательно «ничего не будет согласовано». По словам источника, перед началом переговоров в Женеву прибыл министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл. Ранее газета The Guardian информировала, что он в будущем заменит Стивена Уиткоффа на посту специального представителя США по Украине.
По информации агентства, к обсуждению Вашингтона и Киева присоединятся советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители Евросоюза. Италия также направит своего представителя, уточняет Reuters.
Переговоры в Женеве, намеченные на 23 ноября, еще не начались в полном формате, однако некоторые координационные встречи уже прошли. Приехали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, добавил представитель США.