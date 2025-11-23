Reuters: США и Украина согласуют в Женеве последние детали плана урегулирования

«Мы надеемся согласовать последние детали… чтобы составить проект соглашения, выгодный для них (Украины)», — сказал он. В то же время собеседник агентства подчеркнул, что до встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского окончательно «ничего не будет согласовано». По словам источника, перед началом переговоров в Женеву прибыл министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл. Ранее газета The Guardian информировала, что он в будущем заменит Стивена Уиткоффа на посту специального представителя США по Украине.