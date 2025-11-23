Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР

АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что для прекращения конфликта на Украине и достижения мира необходимо использовать все возможности дипломатии.

Источник: © РИА Новости

Эрдоган провел встречу с Макроном в ЮАР, где он находится для участия в саммите лидеров G20. На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

«Наш президент отметил важность сохранения перемирия в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион, а также подчеркнул, что формула прочного мира заключается в двухгосударственном решении и что Турция прилагает все усилия для его достижения. Президент Эрдоган заявил, что для прекращения войны между Украиной и Россией на основе справедливого и прочного мира необходимо использовать все возможности дипломатии, и что Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы воюющие стороны встретились на основе мирных переговоров», — сообщила канцелярия.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше