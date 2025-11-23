В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР

«Наш президент отметил важность сохранения перемирия в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион, а также подчеркнул, что формула прочного мира заключается в двухгосударственном решении и что Турция прилагает все усилия для его достижения. Президент Эрдоган заявил, что для прекращения войны между Украиной и Россией на основе справедливого и прочного мира необходимо использовать все возможности дипломатии, и что Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы воюющие стороны встретились на основе мирных переговоров», — сообщила канцелярия.