Сийярто: Западная Европа пытается сорвать реализацию нового плана США по Украине

«Президент США Дональд Трамп предпринимает мирные усилия. Мы, венгры, поддерживаем их, а Брюссель и западноевропейцы пытаются их подорвать», — сказал глава МИД, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
По его словам, сейчас наметились четкие различия в позициях США и ЕС в отношении Украины: американская администрация «исходит из реальности, придерживается политической стратегии, основанной на здравом смысле, и хочет положить конец войне», а тем временем Брюссель превратился в «сумасшедший дом». Там по-прежнему «царит военный психоз», западноевропейские политики «подвержены безумному воинственному настрою и хотят продолжать войну», отметил Сийярто.
«Если будет эскалация военного конфликта и произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, то это немедленно приведет к третьей мировой войне, которая будет ядерной, и в ней невозможно будет выжить», — предупредил министр, отметив, что этот риск может быть устранен в случае согласия ЕС и Украины с новым американским мирным планом.
По сообщениям западных СМИ, лидеры стран ЕС выразили несогласие с несколькими ключевыми пунктами нового плана США, которые касаются, в частности, принадлежности территорий, сокращения украинских вооруженных сил и замороженных российских активов. В Женеве должны состояться консультации по этим вопросам между представителями США, Западной Европы и Украины.