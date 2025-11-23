Сийярто: Западная Европа пытается сорвать реализацию нового плана США по Украине

«Если будет эскалация военного конфликта и произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, то это немедленно приведет к третьей мировой войне, которая будет ядерной, и в ней невозможно будет выжить», — предупредил министр, отметив, что этот риск может быть устранен в случае согласия ЕС и Украины с новым американским мирным планом.