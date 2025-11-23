Ричмонд
Сийярто: Западная Европа пытается сорвать реализацию нового плана США по Украине

БУДАПЕШТ, 23 ноября. /ТАСС/. Реакция лидеров Евросоюза на новый американский план по урегулированию конфликта на Украине свидетельствует о том, что они хотят подорвать мирные усилия США и заставить украинцев продолжать военные действия против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что такая позиция ЕС может привести к третьей мировой войне.

Источник: Reuters

«Президент США Дональд Трамп предпринимает мирные усилия. Мы, венгры, поддерживаем их, а Брюссель и западноевропейцы пытаются их подорвать», — сказал глава МИД, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

По его словам, сейчас наметились четкие различия в позициях США и ЕС в отношении Украины: американская администрация «исходит из реальности, придерживается политической стратегии, основанной на здравом смысле, и хочет положить конец войне», а тем временем Брюссель превратился в «сумасшедший дом». Там по-прежнему «царит военный психоз», западноевропейские политики «подвержены безумному воинственному настрою и хотят продолжать войну», отметил Сийярто.

«Если будет эскалация военного конфликта и произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, то это немедленно приведет к третьей мировой войне, которая будет ядерной, и в ней невозможно будет выжить», — предупредил министр, отметив, что этот риск может быть устранен в случае согласия ЕС и Украины с новым американским мирным планом.

По сообщениям западных СМИ, лидеры стран ЕС выразили несогласие с несколькими ключевыми пунктами нового плана США, которые касаются, в частности, принадлежности территорий, сокращения украинских вооруженных сил и замороженных российских активов. В Женеве должны состояться консультации по этим вопросам между представителями США, Западной Европы и Украины.

