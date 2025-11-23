Ричмонд
Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник.

Источник: © РИА Новости

«На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным», — сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.

