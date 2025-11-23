Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным

«На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным», — сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.
