Латвия решила продлить запрет на полеты у границы с Беларусью до 30 ноября

Было принято решение о продлении до 30 ноября запрета на полеты в приграничном воздушном пространстве с Беларусью и Россией на высоте до шести километров. Указанный запрет с начала следующей недели будет действовать с 17.00 до 05.00 по всемирному времени. Информацию об этом довели до всех пользователей воздушного пространства Латвии.