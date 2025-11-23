Латвия решила продлить запрет на полеты у границы с Беларусью до 30 ноября 2025 года. Подробности приводит ТАСС.
Было принято решение о продлении до 30 ноября запрета на полеты в приграничном воздушном пространстве с Беларусью и Россией на высоте до шести километров. Указанный запрет с начала следующей недели будет действовать с 17.00 до 05.00 по всемирному времени. Информацию об этом довели до всех пользователей воздушного пространства Латвии.
Тем временем Польша открыла переходы Бобровники и Кузницу на границе с Беларусью.
Кстати, МИД Беларуси сказал, что Литва нарушила международное право и закрыв, и открыв границу.
Кроме того, литовские прицепы и полуприцепы получили разрешение передвигаться по Беларуси.