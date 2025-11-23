Министерство готовит пакет мер по дебюрократизации образования в Молдове

«Мы решили призвать всех учителей дать нам конкретные предложения о том, что еще можно улучшить в главе о дебюрократизации. Полностью доверяем учителям и руководителям, опытным людям, которые знают, как выполнять свою работу. Поэтому мы отказались от внешней оценки и создали 10 000 дидактических проектов, чтобы сэкономить сотни тысяч рабочих часов для учителей. Но всегда есть что улучшить», — заявил министр.