Министерство готовит пакет мер по дебюрократизации образования в Молдове

В связи с этим он призвал работников системы образования выдвигать свои предложения по уменьшению бюрократических барьеров.
«Мы решили призвать всех учителей дать нам конкретные предложения о том, что еще можно улучшить в главе о дебюрократизации. Полностью доверяем учителям и руководителям, опытным людям, которые знают, как выполнять свою работу. Поэтому мы отказались от внешней оценки и создали 10 000 дидактических проектов, чтобы сэкономить сотни тысяч рабочих часов для учителей. Но всегда есть что улучшить», — заявил министр.
Перчун также сообщил, что министерство направило письма во все учебные заведения, а также в профсоюзы с предложением изложить свое видение и выдвинуть предложения по дебюрократизации.
Первый пакет мер по дебюрократизации в образовании был выпущен в 2024 году. Он предусматривал введение моратория на сторонний контроль в школах и детских садах, а процесс внешней оценки общего образования был приостановлен. В то же время были исключены или упрощены пять моделей отчетов, десять регистров записей, список обязательных документов для учебных заведений был значительно сокращен.
Ранее в этом году в Минобразования заявили о намерении в этом году внедрить механизм, который позволит директорам школ и детских садов заполнять отчеты и необходимые документы через информационную систему управления образованием (SIME).