Япония не отказывается от плана размещения ракет в 110 км от Тайваня

«Заявления о том, что [размещение ракет] повысит уровень напряженности в регионе являются необоснованными», — приводит его слова агентство Киодо. В то же время он не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов о том, как будет действовать Япония в случае «военного кризиса у Тайваня» — высказывания премьер-министра Санаэ Такаити по этой теме уже спровоцировали обострение отношений между Токио и Пекином. Гарнизон Сил самообороны Японии на Йонагуне был сформирован в 2016 году — там планируется размещение зенитных ракет средней дальности «Тип-03».