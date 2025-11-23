Bloomberg узнал условие Киева для обсуждения вопроса территорий

В четверг, 20 ноября, украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал мирный план США, который состоит из 28 пунктов. В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Также Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону, которая будет признана как российская территория, но российские военные туда не войдут. Стороны при этом будут обязаны не изменять границы силой.