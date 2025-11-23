Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ограничения численности ВСУ

Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, представят на переговорах с США и Украиной в Женеве. ЕС рассчитывает, что численность ВСУ не будет ограничена, а российские активы останутся замороженными. По информации The Washington Post, Стивен Уиткофф посетит Москву в случае успешных встреч в Швейцарии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».