Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гробовая тишина на семинаре, все в легком шоке: Почему власти Молдовы не ведут монолог с бизнесом, а угрожают ему штрафами и санкциями

На семинаре в Кишиневе к бухгалтерами и руководителям предприятий обратились представители налоговой инспекции.

Источник: Комсомольская правда

На днях в Кишиневе проходил онлайн семинар для бухгалтеров и руководителей частных компаний. На нем с речью к ним обратились из налоговой инспекции.

Суть обращения сводилась к тому, что, мол, если вы (предприниматели) не понимаете письменные предупреждения не заниматься выплатой «зарплат в конвертах», то объясним вам еще раз — устно.

Последовательно были перечислены, фактически в угрожающем тоне, штрафные санкции за уклонение от налогов. Со стороны слушающих стояла гробовая тишина. Это не был диалог с бизнесом — это был монолог-предупреждение.

Безусловно, как говорил незабвенный Остап Бендер «кодекс мы должны чтить», но наверняка следует понимать, почему бизнес порой идет на его нарушения. Не все предприниматели ведь у нас закоренелые преступники?

И здесь впору вспомнить цитату из известного романа «Атлант расправил плечи» про отношение власти к бизнесу: «Но их кодекс — особый, созданный именно для того, чтобы его нарушали. Он существует не благодаря тем, кто соблюдает его, а тем, кто нарушает.».

Автор: Александр СТАХУРСКИЙ, журналист.