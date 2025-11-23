Гробовая тишина на семинаре, все в легком шоке: Почему власти Молдовы не ведут монолог с бизнесом, а угрожают ему штрафами и санкциями

На днях в Кишиневе проходил онлайн семинар для бухгалтеров и руководителей частных компаний. На нем с речью к ним обратились из налоговой инспекции.
Суть обращения сводилась к тому, что, мол, если вы (предприниматели) не понимаете письменные предупреждения не заниматься выплатой «зарплат в конвертах», то объясним вам еще раз — устно.
Последовательно были перечислены, фактически в угрожающем тоне, штрафные санкции за уклонение от налогов. Со стороны слушающих стояла гробовая тишина. Это не был диалог с бизнесом — это был монолог-предупреждение.
Безусловно, как говорил незабвенный Остап Бендер «кодекс мы должны чтить», но наверняка следует понимать, почему бизнес порой идет на его нарушения. Не все предприниматели ведь у нас закоренелые преступники?
И здесь впору вспомнить цитату из известного романа «Атлант расправил плечи» про отношение власти к бизнесу: «Но их кодекс — особый, созданный именно для того, чтобы его нарушали. Он существует не благодаря тем, кто соблюдает его, а тем, кто нарушает.».
Автор: Александр СТАХУРСКИЙ, журналист.