Мерц заявил, что шесть участников G7 не согласятся вернуть Россию в формат

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате Группы восьми (G8), выразив сомнение в том, что, кроме США, остальные участники поддержат подобное решение.

Источник: Reuters

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге он указал на то, что одобрить такой шаг должны все участники Группы семи (G7).

«В настоящий момент я не считаю, что среди шести участников сегодняшней G7, в отличие от Америки, имеется готовность снова принять Россию в этот круг», — утверждал канцлер.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский план по украинскому урегулированию сообщила, что в нем содержится предложение пригласить Россию в G8. Издание отмечало, что в таком случае санкции будут отменены «в индивидуальном порядке».

Президент США Дональд Трамп ранее назвал ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение. Россия была членом «восьмерки» (существовала в формате G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — с 1976 года) с 1997 года.

