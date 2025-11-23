Власти Украины провели первую встречу по мирному плану Трампа

«Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве», — написал он.
По словам Ермака, он уже провел переговоры с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. После этого, по его словам, запланирована встреча с американской делегацией.
Ермак рассказал, что настрой стран «очень конструктивный». Он подчеркнул, что планируется провести ряд встреч в разных форматах.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше