Власти Украины провели первую встречу по мирному плану Трампа

По словам Ермака, он уже провел переговоры с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. После этого, по его словам, запланирована встреча с американской делегацией.