Мерц раскритиковал бойкот США саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике решение властей США бойкотировать саммит G20 в Йоханнесбурге.

Источник: Reuters

«Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство», — сказал Мерц на пресс-конференции по итогам мероприятия. «Для нас хорошо, что мы были здесь», — добавил он. Канцлер также сообщил, что на саммите практически не упоминались США.

Соединенные Штаты бойкотировали нынешний саммит из-за несогласия с его повесткой дня. США займут пост председателя «двадцатки» 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G20 состоится в 2026 году во Флориде.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше