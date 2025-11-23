Мерц раскритиковал бойкот США саммита G20

«Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство», — сказал Мерц на пресс-конференции по итогам мероприятия. «Для нас хорошо, что мы были здесь», — добавил он. Канцлер также сообщил, что на саммите практически не упоминались США.
Соединенные Штаты бойкотировали нынешний саммит из-за несогласия с его повесткой дня. США займут пост председателя «двадцатки» 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G20 состоится в 2026 году во Флориде.
