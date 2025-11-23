Ричмонд
Трамп: Зеленский не выразил никакой благодарности за усилия США

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинское руководство не выразило никакой благодарности за усилия Вашингтона. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

Трамп выделил слово «руководство» кавычками, намекая на нелегитимность киевских властей.

Американский президент также подчеркнул, что «Европа продолжает покупать нефть у России». Он указал, что сейчас США продает оружие Украине через НАТО, в то время как при Джо Байдене оно раздавалось бесплатно.

«Боже, благослови всех, кто погиб в этой гуманитарной катастрофе», — написал Трамп.

Он назвал украинский конфликт «жестокой и ужасной войной» и вновь подчеркнул, что она бы не случилась при «надлежащем руководстве США и Украины».

«Я унаследовал войну, которая никогда не должна была случиться, войну, в которой проиграли все, особенно миллионы людей, которые так напрасно погибли», — указал Трамп.

