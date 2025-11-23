Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на угрозы Литвы о блокаде транзита в Калининград

Депутат Колесник: при блокировке Калининграда Литва лопнет, как воздушный шар.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия отреагирует в случае блокировки транзита в Калининградскую область со стороны Литвы, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник «Ленте.ру».

«Если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — сказал Колесник.

Он посоветовал литовским политикам хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, и добавил, что Литва является страной, которая ничего не производит и живет за счет доходов с продаж собственной сельхозпродукции. Колесник назвал политику Вильнюса странной, поскольку Литва получает хорошие деньги за транзит через свою территорию.

Ранее глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру по давлению на Россию и Белоруссию. По словам Синкявичуса, не исключается и введение Вильнюсом других мер, например, очередное закрытие границы с Белоруссией.