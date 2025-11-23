В Госдуме ответили на угрозы Литвы о блокаде транзита в Калининград

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия отреагирует в случае блокировки транзита в Калининградскую область со стороны Литвы, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник «Ленте.ру».
«Если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — сказал Колесник.
Он посоветовал литовским политикам хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, и добавил, что Литва является страной, которая ничего не производит и живет за счет доходов с продаж собственной сельхозпродукции. Колесник назвал политику Вильнюса странной, поскольку Литва получает хорошие деньги за транзит через свою территорию.
Ранее глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград как меру по давлению на Россию и Белоруссию. По словам Синкявичуса, не исключается и введение Вильнюсом других мер, например, очередное закрытие границы с Белоруссией.