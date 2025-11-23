Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе

Ранее источник РИА Новости сообщил, что израильская авиация нанесла удар по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута. По предварительным данным минздрава Ливана один человек погиб и 21 получил ранения.
«Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что израильский удар по южным районам Бейрута сегодня после полудня, совпавший с годовщиной Дня независимости, является еще одним доказательством того, что Израиль не обращает внимания на многочисленные призывы прекратить свои нападения на Ливан, отказывается выполнять международные резолюции и отвергает все предлагаемые усилия и инициативы по прекращению эскалации и восстановлению стабильности не только в Ливане, но и во всем регионе», — говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Аун отметил, что Ливан уже почти год соблюдает соглашение о прекращении боевых действий и выдвигал одну инициативу за другой, и сегодня вновь обращается к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность и решительно вмешаться, чтобы остановить агрессию против Ливана и его населения.
«Это необходимо, чтобы предотвратить любое дальнейшее обострение, способное вновь втянуть регион в напряженность, а также чтобы избежать новых жертв», — отметил ливанский лидер.