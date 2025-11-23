Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе

«Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что израильский удар по южным районам Бейрута сегодня после полудня, совпавший с годовщиной Дня независимости, является еще одним доказательством того, что Израиль не обращает внимания на многочисленные призывы прекратить свои нападения на Ливан, отказывается выполнять международные резолюции и отвергает все предлагаемые усилия и инициативы по прекращению эскалации и восстановлению стабильности не только в Ливане, но и во всем регионе», — говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.