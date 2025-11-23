Ричмонд
В НАТО назвали возможности США по разведданным для Украины уникальными

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возможности США по обеспечению Украины разведданными уникальны даже в масштабах НАТО, заявил временно исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«Возможности США уникальны. Это совершенно очевидно и незаменимо даже в контексте НАТО», — заявил Аппатурай в интервью изданию Politico.

При этом он подчеркнул, что у любой страны «есть коммерческие возможности», о которых еще несколько лет назад никто не задумывался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно.

