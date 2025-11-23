«Возможности США уникальны. Это совершенно очевидно и незаменимо даже в контексте НАТО», — заявил Аппатурай в интервью изданию Politico.
При этом он подчеркнул, что у любой страны «есть коммерческие возможности», о которых еще несколько лет назад никто не задумывался.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине, это очевидно.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше