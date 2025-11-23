Ричмонд
Reuters: ЕС предложил ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС предлагают в своем «плане по Украине» ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек «в мирное время», сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

Источник: Reuters

При этом страны ЕС настаивают на «размещении истребителей НАТО в Польше», а также предоставлении Киеву «военных гарантий США на уровне пятой статьи НАТО».

Кроме того, Брюссель требует оставить российские активы в своем ведении, чтобы он мог их экспроприировать и из этих средств якобы «компенсировать потери Украины».

Ранее источник ТАСС сообщал, что для ЕС главные задачи — это сохранить контроль над активами РФ и не допустить демилитаризации Украины, поскольку это подорвет курс на милитаризацию ЕС.

