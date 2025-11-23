Reuters: ЕС предложил ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек

Кроме того, Брюссель требует оставить российские активы в своем ведении, чтобы он мог их экспроприировать и из этих средств якобы «компенсировать потери Украины».
Ранее источник ТАСС сообщал, что для ЕС главные задачи — это сохранить контроль над активами РФ и не допустить демилитаризации Украины, поскольку это подорвет курс на милитаризацию ЕС.
