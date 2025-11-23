Дятлова рассказала об открытии молодёжных клубов в новых районах Калининграда

В ближайшее время власти планируют создать несколько молодёжных клубов в новых районах Калининграда. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
Первое такое помещение появится на улице Левитана, где сейчас идёт активное строительство жилья. Под ваши запросы на стадии проектирования застройщик создаёт нужные помещения. Не везде мы можем проводить детский досуг. К таким помещениям особые требования.
Она также отметила, что переговоры с застройщиками продолжаются и в других микрорайонах — на улицах Аксакова, Арсенальной и так далее. «Это следующий этап после ремонта молодёжных клубов. Надо продолжать. Нашим ребятам нужно место, где их ждут и где они могут общаться. Их заберёт улица, если не мы», — сказала Дятлова.
На сегодняшний день в Калининграде функционирует 32 молодёжных клуба. В 2025 году восемь из них отремонтировали. Ещё для десяти закупили новое оборудование.