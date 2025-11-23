Украина рискует потерять доступ к ключевым разведданным

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если США прекратят передачу разведданных, Украина не сможет так же быстро получать информацию от других стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Исполняющий обязанности руководителя программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай отметил, что такая ситуация может возникнуть в случае прекращения поддержки Киева оружием и обмена разведданными, об этом ранее сообщало агентство Reuters. Эта угроза была также подтверждена депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко.
Аппатурай подчеркнул уникальность возможностей США, которые являются незаменимыми даже в рамках НАТО. В то же время он упомянул наличие альтернатив американским поставщикам в Европе, таких как финская космическая программа ICEYE, уже предоставляющая данные Украине. Однако переориентировка технологий может занять много времени и потребовать значительных затрат. В ICEYE сообщили о наличии 5−10 спутников на орбите и планах запустить еще 10−15 в ближайшие два года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс добавил, что в Европе уже имеются высокоэффективные спутниковые системы, но они немного отстают от уровня американского Starlink.-0-