Украина рискует потерять доступ к ключевым разведданным

Аппатурай подчеркнул уникальность возможностей США, которые являются незаменимыми даже в рамках НАТО. В то же время он упомянул наличие альтернатив американским поставщикам в Европе, таких как финская космическая программа ICEYE, уже предоставляющая данные Украине. Однако переориентировка технологий может занять много времени и потребовать значительных затрат. В ICEYE сообщили о наличии 5−10 спутников на орбите и планах запустить еще 10−15 в ближайшие два года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс добавил, что в Европе уже имеются высокоэффективные спутниковые системы, но они немного отстают от уровня американского Starlink.-0-