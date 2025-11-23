Ричмонд
ЕС хочет ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек

В рамках этого плана ЕС настаивает на размещении истребителей НАТО в Польше и предоставлении Киеву военных гарантий от США, соответствующих пятой статье НАТО.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕС в своем предложении по Украине планируют ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек в мирное время. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках этого плана ЕС настаивает на размещении истребителей НАТО в Польше и предоставлении Киеву военных гарантий от США, соответствующих пятой статье НАТО. Кроме того, Брюссель требует сохранить контроль над российскими активами для их возможной экспроприации с целью компенсации потерь Украины.

Ранее источник ТАСС сообщал, что для ЕС ключевыми задачами являются сохранение контроля над активами России и предотвращение демилитаризации Украины, так как это может подорвать курс на милитаризацию ЕС. -0-

