В «Хезболле» заявили, что Израиль переступил черту ударом по югу Бейрута

Удар Израиля по южным пригородам Бейрута был нацелен на ликвидацию видного руководителя сил сопротивления на юге Ливана, заявил зампредседателя политсовета шиитского движения «Хезболла» Махмуд Куммати.
«Израиль переступил красную черту, совершив нападение на юг Бейрута. Убит один из командиров джихадистского крыла, мы работаем над установлением личности погибшего», — приводит ТАСС слова Махмуда Куммати.
Он добавил, что «сопротивление само решит, каким будет ответ на израильский вызов».
Ранее появилась информация, что ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Бейрута. Как сообщалось, он был направлен на ликвидацию начальника штаба «Хезболлы», который руководил усилиями по наращиванию сил группировки.
