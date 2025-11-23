Ричмонд
FT: Киев принял план США как основу для переговоров, но желает его сгладить

Украина надеется, что с помощью Европы у неё получится вычеркнуть худшие стороны плана по урегулированию.

Источник: Аргументы и факты

Украина согласилась использовать американский мирный план по урегулированию конфликта в качестве основы для переговоров, однако рассчитывает смягчить его наиболее неприемлемые положения при поддержке европейских союзников. Об этом пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

«Киев, с учётом угрожающих опасностей, неохотно принял предложение в качестве основы для переговоров, надеясь, что при поддержке друзей в Европе и США он сможет сгладить или вычеркнуть худшие его стороны», — говорится в сообщении.

По мнению Рахмана, Владимиру Зеленскому будет крайне сложно полностью поддержать этот план, однако вступление в переговорный процесс отвечает украинским интересам.

Ранее немецкое издание Bild писало, что американский лидер Дональд Трамп хочет добиться положительного ответа Украины на мирный план ко Дню благодарения.

