FT: Киев принял план США как основу для переговоров, но желает его сгладить

Украина согласилась использовать американский мирный план по урегулированию конфликта в качестве основы для переговоров, однако рассчитывает смягчить его наиболее неприемлемые положения при поддержке европейских союзников. Об этом пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман.
«Киев, с учётом угрожающих опасностей, неохотно принял предложение в качестве основы для переговоров, надеясь, что при поддержке друзей в Европе и США он сможет сгладить или вычеркнуть худшие его стороны», — говорится в сообщении.
По мнению Рахмана, Владимиру Зеленскому будет крайне сложно полностью поддержать этот план, однако вступление в переговорный процесс отвечает украинским интересам.
Ранее немецкое издание Bild писало, что американский лидер Дональд Трамп хочет добиться положительного ответа Украины на мирный план ко Дню благодарения.