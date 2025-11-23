В Раде заметили сигнал в заявлениях Трампа о Киеве: Руководство Украины предупреждают о проблемах

Американский лидер Дональд Трамп в своем посте в соцсети специально обозначил в кавычках «руководство» киевского режима. Об этом сигнале сообщил в Telegram-канале народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Чиновник отметил, что это явно сулит проблемами нынешнему правительству Незалежной.
«Трамп в своей публикации обозначил “руководство” Украины — именно так, в кавычках. Потому что уже никто давно не воспринимает ни Зеленского, ни его окружение как реальное руководство государства», — подчеркнул он.
Дмитрук также добавил, что представители киевского режима являются настоящими террористами, поскольку управляют страной с помощью угроз и репрессий.
KP.RU ранее писал, что Дональд Трамп прокомментировал реакцию Украины на мирный план США. По его словам, Владимир Зеленский и его команда не выразили благодарности Вашингтону за такой жест доброй воли. В результате это вызвало у американского президента сильное недовольство.