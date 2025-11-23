На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио

«Я думаю, что мы добились хорошего прогресса», — сообщил он журналистам.
Он добавил, что переговоры в Женеве продолжаются, США вернутся с подробностями по итогам дискуссий.
