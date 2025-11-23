Ричмонд
На переговорах в Женеве по Украине удалось достичь прогресса, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговорах в Женеве уже удалось достичь хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: AP 2024

«Я думаю, что мы добились хорошего прогресса», — сообщил он журналистам.

Он добавил, что переговоры в Женеве продолжаются, США вернутся с подробностями по итогам дискуссий.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше