Зеленский поблагодарил Трампа и США после обвинений в неблагодарности

Зеленский в телеграм-канале написал, что лидерство США «важно».
«Мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность», — говорится в посте украинского президента.
Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что Украина не выразила «никакой благодарности» США за те усилия, которые власти приложили для урегулирования конфликта.
