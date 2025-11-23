Ричмонд
Зеленский поблагодарил Трампа и США после обвинений в неблагодарности

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил США за усилия по урегулированию после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил «руководство» Украины" в отсутствии благодарности.

Источник: Reuters

Зеленский в телеграм-канале написал, что лидерство США «важно».

«Мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность», — говорится в посте украинского президента.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что Украина не выразила «никакой благодарности» США за те усилия, которые власти приложили для урегулирования конфликта.

