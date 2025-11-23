Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба «Хезболлы» в Бейруте

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте начальника генштаба движения «Хезболлах» Али Табтабаи.

Источник: AP Photo / Hussein Malla

«Армия обороны Израиля сообщает, что сегодня, 23 ноября 2025 года, был нанесен удар в районе Бейрута, в результате которого был уничтожен террорист Хайсам Али Табтабаи, начальник генерального штаба “Хезболлах”, — сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что Табтабаи был ключевым оперативником и ветераном «Хезболлах». Он вступил в ряды движения в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд руководящих должностей, включая командование спецподразделением «Радван» и руководство операциями «Хезболлах» в Сирии.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше