ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба «Хезболлы» в Бейруте

«Армия обороны Израиля сообщает, что сегодня, 23 ноября 2025 года, был нанесен удар в районе Бейрута, в результате которого был уничтожен террорист Хайсам Али Табтабаи, начальник генерального штаба “Хезболлах”, — сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что Табтабаи был ключевым оперативником и ветераном «Хезболлах». Он вступил в ряды движения в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд руководящих должностей, включая командование спецподразделением «Радван» и руководство операциями «Хезболлах» в Сирии.