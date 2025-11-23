ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию начальника генштаба «Хезболлы» в Бейруте

Отмечается, что Табтабаи был ключевым оперативником и ветераном «Хезболлах». Он вступил в ряды движения в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд руководящих должностей, включая командование спецподразделением «Радван» и руководство операциями «Хезболлах» в Сирии.