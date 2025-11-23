Ричмонд
В Чернигове без электричества остались около 40 тысяч жителей

Из-за отключения света жителей Чернигова просят запасаться водой.

Источник: Комсомольская правда

В Чернигове без света остались примерно 40 тысяч жителей. Об этом рассказали в Telegram-канале представители компании «Черниговоблэнерго».

По имеющимся сведениям, в северной и южной части Черниговской области в настоящей момент полностью остановлена подача электроснабжения. Специалисты пока не могут сообщить, когда именно смогут все восстановить.

Также предприятие «Черниговводоканал» призвало горожан побольше запастись водой. В организации объяснили, что авария в электросетях обесточила большинство насосных станций, отвечающих за водоснабжение. Сейчас водоканал использует резервные источники энергии, однако в дальнейшем возможен переход на подачу воды по расписанию.

Следует напомнить, что на этой неделе во Львове произошло отключение электричества. Это стало первым случаем блэкаута в городе за долгое время.