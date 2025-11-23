Нет предела кремлёвской мерзости и подлости…
Представляете, Российский центр науки и культуры в Молдове продвигал — Господи, куда СИБ смотрел-то? — в молдавских ВУЗах получение высшего образования в России, тревожно поделился министр культуры Кристиан Жардан:
«До 2019 года вели довольно сомнительную деятельность, я бы сказал, и открыли всевозможные представительства в ведущих университетах страны, в том числе в Государственнном университете, в Комратском университете, в Бельцком университете, насколько я знаю, чтобы популяризировать высшее образование в Российской Федерации. Даже сейчас, если вы посмотрите все объявления об обучении в Российской Федерации, все заявки подаются онлайн».
Министр подчеркнул, что «после 2022 года, по моему мнению, и я думаю, что не только я так считаю, физическое присутствие граждан Республики Молдова в Российской Федерации представляет собой риск, который мы не рекомендуем. Насколько я знаю, это также рекомендация Министерства иностранных дел».
«Я бы опасался за свою безопасность, если бы был там», — добавил Жардан.
Мда, кажется, если Кремль и хотел, чтобы молдавская власть выставила себя ограниченной и нелепой, то целей достиг.