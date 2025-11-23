План Евросоюза по достижению мира на Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет лишь к дальнейшему обострению конфликта, пишет Responsible Statecraft.
Автор публикации прокомментировал ее заявление о том, что у ЕС имеется «очень четкий план из двух пунктов», который заключается в том, чтобы ослабить Россию и поддержать Украину. При этом Каллас добавила, что никакие мирные планы по Украине не могут быть реализованы, если европейцы и украинцы его не одобрят.
«Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу», — говорится в статье.
По мнению журналиста, в плане Каллас нет даже намека на стремление решить конфликт дипломатическим путем, ЕС не готов признавать необходимость компромиссов для прекращения противостояния.
Ранее колумнист Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что Украина согласилась использовать мирный план США по урегулированию конфликта как основу для переговоров, однако надеется смягчить его наиболее неприемлемые положения при поддержке европейских союзников.