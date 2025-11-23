Ричмонд
Трамп заявил о масштабных продажах оружия НАТО Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает продавать НАТО значительные объёмы вооружений, предназначенных для последующей передачи Украине. Эту информацию он обнародовал в воскресенье, 23 ноября, в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», — написал Трамп. Он не стал раскрывать детали — ни конкретные виды вооружений, ни сумму или стороны сделок.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп ранее одобрил 28-пунктовый мирный план, предусматривающий, в том числе, отмену антироссийских санкций и вывод ВСУ с территории Донбасса. Администрация президента США установила для Киева чёткий срок — 27 ноября — для принятия предложенных условий урегулирования конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

