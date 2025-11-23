Трамп заявил о масштабных продажах оружия НАТО Киеву

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», — написал Трамп. Он не стал раскрывать детали — ни конкретные виды вооружений, ни сумму или стороны сделок.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп ранее одобрил 28-пунктовый мирный план, предусматривающий, в том числе, отмену антироссийских санкций и вывод ВСУ с территории Донбасса. Администрация президента США установила для Киева чёткий срок — 27 ноября — для принятия предложенных условий урегулирования конфликта.
