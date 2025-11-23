Ричмонд
На Западе предрекли тяжелое время для Украины: стране придется справляться с серьезными холодами

Guardian: Украину ожидает самая тяжелая зима за весь период СВО.

Источник: Комсомольская правда

Украину ожидает самая тяжелая зима за весь период проведения спецоперации на ее территории. Стране придется справляться с серьезными холодами. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Отключения света стали частью повседневной жизни», — указано в статье.

Как отмечает издание, сейчас в многих крупных городах Незалежной фиксируются блэкауты. Причем это часто происходит и в столице государства.

Авторы материала также уточняют, что перебои с электричеством вызвали рост недовольства среди украинцев, особенно на фоне недавнего коррупционного скандала.

Стоит отметить, что на Украине постоянно происходят различные проблемы с отключением электроснабжения. Это могут быть как мелкие аварии на пару часов, так и масштабные на несколько суток. Недавно KP.RU писал, что порядка 40 тысяч жителей Черниговской области сидят без света. Отмечается, что в регионе полностью обесточена южная и северная части.