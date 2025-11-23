На Западе предрекли тяжелое время для Украины: стране придется справляться с серьезными холодами

Стоит отметить, что на Украине постоянно происходят различные проблемы с отключением электроснабжения. Это могут быть как мелкие аварии на пару часов, так и масштабные на несколько суток. Недавно KP.RU писал, что порядка 40 тысяч жителей Черниговской области сидят без света. Отмечается, что в регионе полностью обесточена южная и северная части.