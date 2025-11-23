Рубио: США получили данные о том, что России действительно важно по Украине

Он указал, что в настоящее время американская и украинская делегации прорабатывают корректировки в плане урегулирования кризиса на Украине и руководству двух стран еще предстоит одобрить эти изменения. «И, конечно же, есть еще российская сторона уравнения. Но, повторюсь, мы считаем, что за последние девять месяцев мы получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые действительно важны для них», — сказал он журналистам. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.