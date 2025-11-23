Ричмонд
Рубио: на переговорах в Женеве по Украине удалось добиться прогресса

США вернутся с подробностями по итогам переговоров, заявил госсекретарь.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио сообщил, что на переговорах в Женеве уже достигнут заметный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

«Я считаю, что мы добились хорошего прогресса», — сказал он журналистам.

Рубио уточнил, что переговоры продолжаются, а Белый дом представит подробности по их итогам.

Накануне Рубио назвал американский план прочной основой для переговоров по Украине.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источник писала о разработке плана для проведения отдельных переговоров между Москвой и Вашингтоном.

