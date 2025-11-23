Рубио: на переговорах в Женеве по Украине удалось добиться прогресса

Государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио сообщил, что на переговорах в Женеве уже достигнут заметный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.
«Я считаю, что мы добились хорошего прогресса», — сказал он журналистам.
Рубио уточнил, что переговоры продолжаются, а Белый дом представит подробности по их итогам.
Накануне Рубио назвал американский план прочной основой для переговоров по Украине.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник писала о разработке плана для проведения отдельных переговоров между Москвой и Вашингтоном.
