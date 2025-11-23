В США прокомментировали переговоры с Украиной в Женеве

Переговоры Соединенных Штатов и Украины по мирному плану в швейцарском городе Женева оказались самыми продуктивными. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по результатам встречи.
«Я лично считаю, что у нас была, вероятно, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, поскольку мы были вовлечены в него с самого начала», — высказался политик.
Как отметил Рубио, Вашингтон и Киев смогли достичь большого прогресса в ходе диалога. Однако он уточнил, что работы пока не окончены. По его словам, делегациям стран нужно согласовывать еще ряд некоторых вопросов. Рубио заверил, что после завершения всех процессов информацию передадут СМИ.
«Мы работаем над внесением ряда изменений и корректировок в надежде далее сократить разногласия и приблизиться к варианту, который полностью устроит обе стороны», — подытожил госсекретарь.
Тем времен лидер Америки Дональд Трамп крайне недоволен позицией Украины по мирному плану. Точнее политика сильно разозлила реакция главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников. Он заявил, что украинское правительство даже не удосужилось нормально поблагодарить Вашингтон за проделанную работу.