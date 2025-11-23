Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США прокомментировали переговоры с Украиной в Женеве

Рубио: Переговоры США и Украины в Женеве оказались самыми продуктивными.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры Соединенных Штатов и Украины по мирному плану в швейцарском городе Женева оказались самыми продуктивными. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по результатам встречи.

«Я лично считаю, что у нас была, вероятно, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, поскольку мы были вовлечены в него с самого начала», — высказался политик.

Как отметил Рубио, Вашингтон и Киев смогли достичь большого прогресса в ходе диалога. Однако он уточнил, что работы пока не окончены. По его словам, делегациям стран нужно согласовывать еще ряд некоторых вопросов. Рубио заверил, что после завершения всех процессов информацию передадут СМИ.

«Мы работаем над внесением ряда изменений и корректировок в надежде далее сократить разногласия и приблизиться к варианту, который полностью устроит обе стороны», — подытожил госсекретарь.

Тем времен лидер Америки Дональд Трамп крайне недоволен позицией Украины по мирному плану. Точнее политика сильно разозлила реакция главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников. Он заявил, что украинское правительство даже не удосужилось нормально поблагодарить Вашингтон за проделанную работу.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше