В США прокомментировали переговоры с Украиной в Женеве

Как отметил Рубио, Вашингтон и Киев смогли достичь большого прогресса в ходе диалога. Однако он уточнил, что работы пока не окончены. По его словам, делегациям стран нужно согласовывать еще ряд некоторых вопросов. Рубио заверил, что после завершения всех процессов информацию передадут СМИ.