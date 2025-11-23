Рубио: США добились прогресса на переговорах в Женеве по Украине

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Женеве по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры продолжаются, США планируют предоставить подробности по итогам обсуждений.
В Женеве проходят переговоры между представителями Украины, США и европейских стран. Основная цель встречи — обсудить судьбу нового мирного плана, который США представили Украине в четверг. Этот план, состоящий из 28 пунктов, во многом схож с уже известными российскими требованиями для прекращения конфликта, с которыми Украина не согласна. В субботу президент США Дональд Трамп намекнул, что текущая версия документа может быть изменена.
Среди ключевых положений плана, опубликованных в пятницу, — вывод украинских войск из оставшихся под контролем ВСУ районов Донецкой области, обязательство сократить численность украинской армии до 600 тыс. человек, отказ России от агрессии против соседних стран, а также отказ НАТО от расширения и Украины — от намерений вступить в этот альянс. -0-