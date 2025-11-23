Рубио: США добились прогресса на переговорах в Женеве по Украине

В Женеве проходят переговоры между представителями Украины, США и европейских стран. Основная цель встречи — обсудить судьбу нового мирного плана, который США представили Украине в четверг. Этот план, состоящий из 28 пунктов, во многом схож с уже известными российскими требованиями для прекращения конфликта, с которыми Украина не согласна. В субботу президент США Дональд Трамп намекнул, что текущая версия документа может быть изменена.