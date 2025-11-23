Ричмонд
Bloomberg: представители США в Женеве требуют от Украины принять мирный план

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Американские чиновники оказывают давление на Украину, требуя принять план из 28 пунктов по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: AP 2024

Официальные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, проводят встречи с украинскими коллегами в Женеве, где настаивают на скорейшем заключении сделки. Агентство отмечает, что США также попросили Киев засвидетельствовать, что он внес свои предложения в план после того, как появились утверждения, что Москва «внесла значительный вклад» в разработку плана. При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предметно не обсуждали с Россией свой план по украинскому урегулированию.

Встречи в Женеве проходят с участием министра Сухопутных войск (армии) США Дэниела Дрисколла, который проводил «позитивные и конструктивные переговоры» с украинской делегацией в субботу и воскресенье.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

