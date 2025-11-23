В сирийском Хомсе после убийства семейной пары ввели комендантский час

В Хомсе, расположенном в центральной части Сирии, введен комендантский час до пяти утра понедельника после убийства супружеской пары в их доме в поселении Зейдель, находящемся к югу от города. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению сил внутренней безопасности провинции Хомс, комендантский час начался в пять часов вечера и продлится до утра следующего дня.
Командующий силами внутренней безопасности Мерхеф ан-Наассан сообщил, что в воскресенье были найдены тела убитых. Тело женщины было сожжено, а на месте преступления обнаружены надписи с конфессиональным подтекстом, что может указывать на попытку разжечь конфликт среди местных жителей.
Руководство сил безопасности отметило, что приняты меры для защиты граждан и стабилизации ситуации в регионе. В поселении Зейдель и нескольких окрестных районах развертываются дополнительные силы безопасности с целью предотвращения попыток использовать инцидент для разжигания межконфессиональной розни.