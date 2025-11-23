MWM: ВС РФ уничтожают ПВО на Украине быстрее, чем Запад их производит

Авторы публикации указали, что стоимость каждого зенитно-ракетного комплекса Patriot оценивается примерно в 2,5 млрд долларов, и это делает ее одной из самых дорогих систем, которые находятся на вооружении украинской армии. После того, как администрация президента США Дональда Трампа передвинула Германию вперед Швейцарии в очереди для поставки новых ЗРК Patriot Киеву, начались задержки в пополнении запасов этих систем в ВСУ.