Российские Вооруженные силы уничтожают размещенные на Украине системы ПВО быстрее, чем страны Запада способны производить такие установки, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).
Авторы публикации указали, что стоимость каждого зенитно-ракетного комплекса Patriot оценивается примерно в 2,5 млрд долларов, и это делает ее одной из самых дорогих систем, которые находятся на вооружении украинской армии. После того, как администрация президента США Дональда Трампа передвинула Германию вперед Швейцарии в очереди для поставки новых ЗРК Patriot Киеву, начались задержки в пополнении запасов этих систем в ВСУ.
В статье также указали на снижающуюся эффективность систем Patriot на Украине из-за высокой эффективности российского ракетного комплекса «Искандер-М».
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что украинским системам противовоздушной обороны становится все сложнее сбивать беспилотники. Он добавил, что в октябре Украине дополнительно поставили две системы Patriot, но это «было бы быстрее, если бы не шатдаун в Америке».