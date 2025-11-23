Ричмонд
MWM: ВС РФ уничтожают ПВО на Украине быстрее, чем Запад их производит

Стоимость каждого ЗРК Patriot оценивается примерно в 2,5 млрд долларов, говорится в статье.

Источник: Аргументы и факты

Российские Вооруженные силы уничтожают размещенные на Украине системы ПВО быстрее, чем страны Запада способны производить такие установки, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации указали, что стоимость каждого зенитно-ракетного комплекса Patriot оценивается примерно в 2,5 млрд долларов, и это делает ее одной из самых дорогих систем, которые находятся на вооружении украинской армии. После того, как администрация президента США Дональда Трампа передвинула Германию вперед Швейцарии в очереди для поставки новых ЗРК Patriot Киеву, начались задержки в пополнении запасов этих систем в ВСУ.

В статье также указали на снижающуюся эффективность систем Patriot на Украине из-за высокой эффективности российского ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что украинским системам противовоздушной обороны становится все сложнее сбивать беспилотники. Он добавил, что в октябре Украине дополнительно поставили две системы Patriot, но это «было бы быстрее, если бы не шатдаун в Америке».

