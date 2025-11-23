Ричмонд
Беглов почтил память советских воинов, сражавшихся на Кубе в годы «холодной войны»

Глава Петербурга возложил цветы к Мемориалу советского воина-интернационалиста в пригороде Гаваны Эль-Чико.

Источник: Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов находится сейчас в рабочей поездке на Кубе. Наши страны многое объединяет, в том числе военная история. В ходе визита глава Северной столицы возложил цветы к Мемориалу советского воина-интернационалиста в пригороде Гаваны Эль-Чико.

Мемориал был открыт кубинскими властями 23 февраля 1978 года — в день 60-й годовщины со дня создания Красной Армии. Здесь хранится прах нескольких десятков советских воинов, погибших на Острове Свободы в 1960-х годах.

— Также здесь установлена мемориальная плита в память о членах экипажа самолета Ту-95РЦ, который в августе 1976 года взлетел с одного из местных аэродромов и разбился у берегов Ньюфаундленда, — подчеркивают в Смольном.

Кроме того, на территории мемориала есть бюст генерала армии, дважды Героя Советского Союза Иссы Александровича Плиева. Его открыли в символичную дату: 9 мая 2020-го — в год 75-летие Великой Победы.

