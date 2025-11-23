Армия Израиля сообщила, что уничтожила в Бейруте начальника штаба «Хезболлах»

«Армия обороны Израиля сообщает, что 23 ноября 2025 года в результате удара в районе Бейрута был ликвидирован террорист Али Табтабауи, начальник штаба “Хезболлах”, — следует из сообщения.
Израильские военнослужащие уточнили, что уничтоженный был важным боевиком и ветераном группировки. Он присоединился к «Хезболлах» еще в 1980-х и с тех пор занимал руководящие посты. В частности, он курировал действия группировки в Сирии.
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал, что войска его страны ликвидировали сразу пятерых представителей палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что они занимали высокопоставленные посты в движении. По его словам, ХАМАС вновь нарушило режим остановки боев. Поэтому страна приступила к незамедлительному ответу.