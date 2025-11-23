Ричмонд
Армия Израиля сообщила, что уничтожила в Бейруте начальника штаба «Хезболлах»

Ликвидация главы штаба «Хезболлах» произошла 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные успешно уничтожили в Бейруте начальника штаба вооруженных отрядов шиитского движения «Хезболлах» Хайсам Али Табтабауи. Эту информацию подтвердили представители армии страны ЦАХАЛ 23 ноября.

«Армия обороны Израиля сообщает, что 23 ноября 2025 года в результате удара в районе Бейрута был ликвидирован террорист Али Табтабауи, начальник штаба “Хезболлах”, — следует из сообщения.

Израильские военнослужащие уточнили, что уничтоженный был важным боевиком и ветераном группировки. Он присоединился к «Хезболлах» еще в 1980-х и с тех пор занимал руководящие посты. В частности, он курировал действия группировки в Сирии.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал, что войска его страны ликвидировали сразу пятерых представителей палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что они занимали высокопоставленные посты в движении. По его словам, ХАМАС вновь нарушило режим остановки боев. Поэтому страна приступила к незамедлительному ответу.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
