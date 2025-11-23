Глава Минобороны обсудил вопросы безопасности Молдовы с послом ЕС

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Двустороннее сотрудничество в сфере безопасности обсудили министр обороны Молдовы Анатолие Носатый и посол ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко.
Помимо этого, стороны обсудили важность процесса европейской интеграции для развития Молдовы и вопросы взаимодействия в области обороны, сообщает пресс-служба министерства.
Носатый в беседе с Пьорко высоко оценил поддержку ЕС в укреплении оборонного потенциала с помощью Европейского инструмента мира (EPF), в результате которого Национальная армия смогла получить новое современное оборудование и технику. Министр также подчеркнул вклад европейских партнеров в содействие участию Молдовы в международных миротворческих миссиях под эгидой ЕС, таких как EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине и операция по военной подготовке в Сомали. По его мнению, благодаря присутствию молдавских военнослужащих в указанных миссиях республика «подтвердила свою приверженность безопасности и надежному партнеру для мирового сообщества».
Также на встрече обсуждалось партнерство в области безопасности и обороны и управление кризисами на национальном уровне.
Напомним, румынское правоохранительное ведомство сообщило, что 20 ноября текущего года в результате таможенного контроля при въезде из Молдовы на территорию Евросоюза (таможня Албица) в автопоезде, состоящем из тягача и прицепа, было обнаружено 18 переносных противотанковых ракет, восемь противотанковых гранатометов, переносная система противовоздушной обороны и детали дрона. Водитель был задержан румынскими властями.
Задержания прошли и в Молдове, правоохранители арестовали трех подозреваемых: это руководитель предприятия, заказавшего перевозку груза, руководитель транспортной компании, а также брокер, все — жители Кишинева. Прокуроры требуют для них 30 суток ареста.