Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны обсудил вопросы безопасности Молдовы с послом ЕС

Глава Минобороны Молдовы провел встречу с председателем миссии Евросоюза в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Двустороннее сотрудничество в сфере безопасности обсудили министр обороны Молдовы Анатолие Носатый и посол ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко.

Помимо этого, стороны обсудили важность процесса европейской интеграции для развития Молдовы и вопросы взаимодействия в области обороны, сообщает пресс-служба министерства.

Носатый в беседе с Пьорко высоко оценил поддержку ЕС в укреплении оборонного потенциала с помощью Европейского инструмента мира (EPF), в результате которого Национальная армия смогла получить новое современное оборудование и технику. Министр также подчеркнул вклад европейских партнеров в содействие участию Молдовы в международных миротворческих миссиях под эгидой ЕС, таких как EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине и операция по военной подготовке в Сомали. По его мнению, благодаря присутствию молдавских военнослужащих в указанных миссиях республика «подтвердила свою приверженность безопасности и надежному партнеру для мирового сообщества».

Также на встрече обсуждалось партнерство в области безопасности и обороны и управление кризисами на национальном уровне.

Напомним, румынское правоохранительное ведомство сообщило, что 20 ноября текущего года в результате таможенного контроля при въезде из Молдовы на территорию Евросоюза (таможня Албица) в автопоезде, состоящем из тягача и прицепа, было обнаружено 18 переносных противотанковых ракет, восемь противотанковых гранатометов, переносная система противовоздушной обороны и детали дрона. Водитель был задержан румынскими властями.

Задержания прошли и в Молдове, правоохранители арестовали трех подозреваемых: это руководитель предприятия, заказавшего перевозку груза, руководитель транспортной компании, а также брокер, все — жители Кишинева. Прокуроры требуют для них 30 суток ареста.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше