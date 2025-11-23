Глава Минобороны обсудил вопросы безопасности Молдовы с послом ЕС

Носатый в беседе с Пьорко высоко оценил поддержку ЕС в укреплении оборонного потенциала с помощью Европейского инструмента мира (EPF), в результате которого Национальная армия смогла получить новое современное оборудование и технику. Министр также подчеркнул вклад европейских партнеров в содействие участию Молдовы в международных миротворческих миссиях под эгидой ЕС, таких как EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине и операция по военной подготовке в Сомали. По его мнению, благодаря присутствию молдавских военнослужащих в указанных миссиях республика «подтвердила свою приверженность безопасности и надежному партнеру для мирового сообщества».