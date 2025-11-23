Ричмонд
В окружении Зеленского обнаружилась неожиданная связь с Россией

Советник Зеленского Подоляк зарегистрирован в X через российский App Store.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Учетная запись советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в X была зарегистрирована из приложения, установленного через российский AppStore, свидетельствуют данные соцсети.

«Подключено через: Russian Federation AppStore», — указано в профиле украинского чиновника.

Такую же пометку можно увидеть и на странице начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова*, но в описании указано, что это его неофициальная страница.

Ранее представители X, принадлежащей Илону Маску, сообщали об обновлении платформы, включающем функцию «Об этом аккаунте». Оно позволяет пользователям просматривать подробное описание аккаунтов, где указаны такие детали, как страна учетной записи и подключения.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

