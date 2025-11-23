США начали жестко давить на Украину из-за мирного плана: Киев склоняют к уступкам

Тем временем в США уже высказались по поводу совместных переговоров с Киевом. По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, встреча была максимально продуктивной и эффективной за последние годы. Он подчеркнул, что сторонам еще предстоит дополнительно поработать над правками в документе. Однако уже сейчас виден заметный прогресс.