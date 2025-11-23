США начали жестко давить на Украину из-за мирного плана: Киев склоняют к уступкам

Администрация США начала жестко давить на Украину и требовать от нее согласиться взять за основу условия их мирного плана. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники из Белого дома.
«Чиновники США подталкивают Украину принять условия предложения из 28 пунктов… в качестве основы для переговоров и хотят, чтобы Киев выступил с заявлением на этот счет», — указывается в материале.
Также собеседники агентства заявляют, что Вашингтон недоволен тем, что Европа вмешивается в переговоры с Украиной. Уточняется, что американская делегация с большим недовольством приняла идею обговаривать план с членами ЕС.
Тем временем в США уже высказались по поводу совместных переговоров с Киевом. По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, встреча была максимально продуктивной и эффективной за последние годы. Он подчеркнул, что сторонам еще предстоит дополнительно поработать над правками в документе. Однако уже сейчас виден заметный прогресс.