Турчин: Беларусь всегда открыта к диалогу со своими соседями

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда открыта к диалогу со своими соседями. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Самое главное, что с соседями надо всегда разговаривать, прежде чем принимать какие-то решения. Все-таки мы должны всегда действовать в конструктивном ключе, исходя из интересов наших граждан, экономик, бизнеса», — сказал Александр Турчин.

По его словам, при наличии проблем в межгосударственных отношениях Беларусь всегда открыта к диалогу. «Давайте будем обсуждать, решать эти проблемы. А эти все импульсивные действия (закрытие границ. — Прим. БЕЛТА) не очень красят людей столь высокого уровня», — подчеркнул глава белорусского правительства. -0-