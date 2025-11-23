Ричмонд
Армия Израиля подтвердила ликвидацию начальника штаба «Хезболлах» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию начальника штаба вооружённых отрядов шиитского движения «Хезболлах» Хайсама Али Табтабауи в Бейруте.

«Армия обороны Израиля сообщает, что 23 ноября 2025 года в результате удара в районе Бейрута ликвидировали террориста Али Табтабауи, начальника штаба “Хезболлах”, — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В заявлении указано, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ об ударе по рекомендации министра обороны и начальника генерального штаба ЦАХАЛ.

Life.ru сообщал, что израильские ВВС нанесли удар с помощью беспилотника по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута. В результате атаки ликвидировали начальника штаба вооружённых отрядов Хайсама Али Табтабауи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

