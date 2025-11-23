Bloomberg: США требуют от Киева заявления о принятии их плана за основу

Соединенные Штаты Америки подталкивают Украину к тому, чтобы она приняла условия их плана по урегулированию как основу для переговоров, а также добиваются от Киева заявления на этот счёт, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Чиновники США подталкивают Украину принять условия предложения из 28 пунктов и хотят, чтобы Киев выступил с заявлением на этот счёт», — говорится в статье.
Источники также утверждают, что Вашингтон против встречи с представителями Украины и Европы по вопросу урегулирования на Украине.
Ранее колумнист Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что Украина согласилась использовать американский мирный план по урегулированию конфликта в качестве основы для переговоров, однако хочет смягчить его наиболее неприемлемые положения при поддержке союзников в Европе.
Отметим, президент США Дональд Трамп сказал, что Киев должен дать положительный ответ на предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта именно к 27 ноября, назвав эту дату «подходящим временем» для достижения мира.