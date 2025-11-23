Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США требуют от Киева заявления о принятии их плана за основу

Вашингтон подталкивает Украину принять условия предложения из 28 пунктов, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки подталкивают Украину к тому, чтобы она приняла условия их плана по урегулированию как основу для переговоров, а также добиваются от Киева заявления на этот счёт, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Чиновники США подталкивают Украину принять условия предложения из 28 пунктов и хотят, чтобы Киев выступил с заявлением на этот счёт», — говорится в статье.

Источники также утверждают, что Вашингтон против встречи с представителями Украины и Европы по вопросу урегулирования на Украине.

Ранее колумнист Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что Украина согласилась использовать американский мирный план по урегулированию конфликта в качестве основы для переговоров, однако хочет смягчить его наиболее неприемлемые положения при поддержке союзников в Европе.

Отметим, президент США Дональд Трамп сказал, что Киев должен дать положительный ответ на предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта именно к 27 ноября, назвав эту дату «подходящим временем» для достижения мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше