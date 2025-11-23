Ричмонд
Почему Польша перешла от конфронтации к диалогу? Мнение главы МИД Беларуси

«Польша лучше считает деньги, и Польша реально хочет быть предсказуемым партнером в выстраивании очень серьезного хаба на своей территории — логистического, транспортного. К чему они и стремятся», — сказал Максим Рыженков.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1» пояснил, почему Польша перешла от конфронтации к диалогу по вопросам сотрудничества на границе, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, Польша продемонстрировала Литве «жесткий, нормальный прагматизм».

«Польша лучше считает деньги, и Польша реально хочет быть предсказуемым партнером в выстраивании очень серьезного хаба на своей территории — логистического, транспортного. К чему они и стремятся», — сказал Максим Рыженков.

Он отметил, что целью прежней конфронтации на границе с Беларусью было привлечение избыточного внимания со стороны Европейского союза, НАТО и основных партнеров по этим организациям для получения серьезных финансовых вложений — якобы на предотвращение угрозы с Востока.

«Сегодня решения приняты, деньги начинают поступать, осваиваться, и Польша теперь потихонечку может от конфронтации отходить к выстраиванию диалога в другой плоскости. Это очень прагматичные люди», — подчеркнул глава МИД. -0-

